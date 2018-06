Obduktion: Baby wurde mit vielen Stichen getötet

Erschütternde Details rund um die Bluttat im Bezirk Korneuburg: Laut Staatsanwaltschaft Korneuburg wurde das erst vier Monate alte Kind mit zahlreichen Messerstichen (über zehn) getötet.

Die Mutter (41) ist in einer psychiatrischen Anstalt untergebracht bzw. "angehalten". "Da die Möglichkeit bzw. eine Wahrscheinlichkeit einer Unzurechnungsfähigkeit der Verdächtigen besteht", erklärt Staatsanwalt Friedrich Köhl.

Wie berichtet hatte der Kindsvater am Donnerstag nach der Arbeit am Hauptplatz in Ernstbrunn in der Wohnung Blut entdeckt und anschließend Rettung und Polizei gerufen. Für das Mäderl kam jede Hilfe zu spät, die Mutter wurde ins Krankenhaus gebracht.

(Lie)