Offener Brief: Mädchen (11) sucht Arbeit für Mama

Das Schreiben des Mädchens (11) ist offen und ehrlich, macht aber traurig: Ihre Familie lebt schon seit längerem in St. Pölten. Der Vater ist schwer krank und die Mutter seit längerem arbeitslos. Vor der Karenz hat sie als Küchenhilfe in einem Restaurant gearbeitet.

Umfrage Wie finden Sie die Aktion des Mädchens? Sehr mutig und lieb.

Ich finde, die Mutter sollte sich selbst um Arbeit bemühen.

Ich halte davon nichts.

Mir egal, bin selbst arbeitslos.

Toll, das Mäderl macht sich Gedanken.

"Jetzt will sie keiner mehr einstellen", so die Kleine in dem Brief an Klaus Schwertner von der Caritas. Verzweifelt wandte sich die Schülerin - ohne Wissen der Familie - an ihn, in der Hoffnung er kann der Familie helfen. "Meine Mama trägt ein Kopftuch und ich glaube, dass sie deshalb keiner einstellen will", befürchtet die Tochter. Laut Schwertner hat die Frau auch ehrenamtlich als Dolmetscherin gearbeitet.

"Der Mut des Mädchens muss belohnt werden. Darum hoffe ich, dass jemand die Frau einstellt. Es muss nicht im Gastgewerbe sein. Aber direkt in St. Pölten sollte die Arbeit sein", so Schwertner. Die Deutschkenntnisse der Langzeitarbeitslosen sind auf dem Niveau B1.

"Dieser Fall zeigt insgesamt, wie schwierig es für viele Menschen und Familien ist eine Arbeit zu finden, von der sie sich und ihre Familie erhalten können, um die Miete, die Heizkosten, Lebensmittel, etc zu zahlen", bemängelt der Caritas-Generalsekretär.

(Tanja Horaczek)



(hot)