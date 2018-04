Oh, wie schön! Jetzt beginnt es zu blühen

Am Wochenende wird die Wachauer Marillenblüte erwartet, die ersten Knospen der Bäume öffnen sich also. Grund dafür ist der endlich vorherrschende Frühling.

So sieht es am Weekend in NÖ aus

Der Samstag startet in ganz Niederösterreich sonnig, im Osten ziehen im Laufe des Tages allerdings einige Wolken auf. Die Frühtemperaturen: minus 2 bis plus 3 Grad Celsius. Die Tageshöchstwerte belaufen sich auf 13 bis 19 Grad. Am wärmsten ist es am Samstag im Mostviertel, dort weht auch ein leichter Föhnwind.

Raus mit der Sonnenbrille!

Der Sonntag wird in ganz NÖ herrlich! Im Mostviertel scheint den ganzen Tag über die Sonne, im restlichen Niederösterreich ziehen vormittags vereinzelte Wolken durch, bis sich am Nachmittag endgültig der Sonnenschein durchsetzt. Es ist mit mäßigem Wind zu rechnen, vor allem im Osten und in den Bergen kann er auch recht lebhaft wehen. Die Frühtemperaturen belaufen sich auf 5 bis 9 Grad Plus, tagsüber steigt das Thermometer auf angenehme 17 bis 23 Grad.

