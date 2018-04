Open Air mit Suzi Quatro und Earth, Wind & Fire

Bereits zum 17. Mal wird der Purkersdorfer Hauptplatz diesen Sommer zur großen Konzertbühne. Gemeinsam mit der Stadtgemeinde und Bürgermeister Karl Schlögl brachte der Chef des Szene-Lokals Nikodemus, Niki Neunteufel, in den vergangenen Jahren echte Weltstars in die Stadt südwestlich von Wien – darunter Kool & The Gang, Jimmy Cliff, Bonnie Tyler oder Umberto Tozzi, aber auch Austro-Pop-Größen wie Wolfgang Ambros, Rainhard Fendrich und Georg Danzer oder die EAV sowie S.T.S.

Heuer wird vermutlich – außer die Musiker wollen mit ihren Deutschkenntnissen brillieren – nur auf Englisch gesungen.

16. Juni & 25. August als Konzert-Tage

Für den 16. Juni konnte Neunteufel die US-Band "Earth, Wind & Fire" gewinnen. Ihre Hits "Boogie Wonderland" oder "September" gelten nach wie vor als Stimmungs-Garanten auf den internationalen Dancefloors.

Mehrere Wochen später, am 25. August, heizt die Königin des 70er-Jahre-Rock mächtig ein: Suzi Quatro. Den Song "If you can't give me love" können vermutlich gleich mehrere Generationen mitträllern.



Das Besondere am Purkersdorfer Open Air Sommer: Freier Eintritt! "Dank unserer Sponsoren", wie Niki Neunteufel und Karl Schlögl sowie Stadt-Vize Christian Matzka (beide SP) betonen.

Weitere Infos unter: www.nikodemus.at





