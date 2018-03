Opferstock gestohlen, Altar schwer beschädigt

Wieder wurde eine Kirche zum Tatort. Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Mittwoch in die Pfarrkirche in Waidhofen an der Thaya ein. Mit einem stumpfen Gegenstand und brachialer Gewalt schlugen sie den am Altar verschraubten Opferstock herunter.

Der Opferstock wurde mitgenommen, der Kreuzaltar blieb schwer beschädigt zurück. Angerichteter Schaden: Rund 1.200 Euro Euro. Ob sich der Einbruch auszahlte, scheint mehr als fraglich. In Opferstöcken sind selten mehr als Münzen und ein paar kleine Scheine zu finden. Die Polizei ermittelt.

(min)