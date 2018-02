Orts-Vize (44) von Gablitz plötzlich verstorben

Schock und Trauer in der Gemeinde Gablitz (Bezirk St. Pölten-Land): Vizebürgermeister Peter Almesberger (SPÖ) verstarb am Sonntag völlig überraschend mit nur 44 Jahren.

Der hauptberufliche Polizist, der die Aktion "Gemeinsam Sicher in Gablitz" betreute und auch in der Polizeigewerkschaft engagiert war, klagte nach einem Mittagessen am Sonntag über Schmerzen in den Bronchien und verstarb wenige Stunden später. Er dürfte eine Lungenembolie erlitten haben.

"Peter war für mich nicht nur Vizebürgermeister sondern vor allem Freund, konstruktiver Mitarbeiter und wichtige Stütze meiner Arbeit für unsere Gemeinde. Ein Mensch mit Handschlagqualität, mit dem ich alle Themen und Projekte besprechen konnte. Ein Mensch, mit dem weiter über Parteigrenzen hinaus Zusammenarbeit einfach Freude gemacht hat", zeigt sich Ortschef Michael Cech (VP) betroffen.

"Ein unglaublicher Schock", erklärt auch SP-Genosse Marcus Richter. Und weiter: "Jetzt brauchen wir einmal Zeit, um uns zu fangen und dann werden wir besprechen, wie es weitergeht."

In der Gemeinde engagierte sich Almesberger als Sicherheits- und Integrationsbeauftragter, hatte weiters den Vorsitz des Ausschusses für Soziales und Gemeindewohnungen inne. Er hinterlässt eine Frau und zwei Kinder.

Der Faschingsumzug, welcher am Dienstag über die Bühne gehen hätte sollen, wurde abgesagt.

Es handelt sich nach SP-Gemeinderat aus St. Pölten, Andreas "Fidschi" Fiala, und FP-Neulengbach-Chef Peter Matzl um den dritten, völlig überraschenden Todesfall in der niederösterreichischen Politik binnen weniger Monate.





