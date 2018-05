Großeinsatz 28. Mai 2018 09:24; Akt: 28.05.2018 09:31 Print

Papier-Lkw brannte auf Westautobahn lichterloh

Großeinsatz in St. Valentin. Am Montag in den frühen Morgenstunden stand ein Lkw in Vollbrand: Kilometerlanger Stau.