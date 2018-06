Paragleiter ging nach Sturz schwer verletzt zum Wirten

Heftiger Unfall am Sonntagnachmittag in Mitterbach am Erlaufsee: Einem Paragleiter (77) missglückte der Start vom Gipfel der Gemeindealpe, er kam zu Sturz. Der Herzogenburger hatte keine sichtbaren Verletzungen, dürfte zunächst gedacht haben, dass er Glück hatte und ging zum nahegelegenen Wirtshaus um sich zu erholen.

Dort blieb er rund 1,5 Stunden, sein Zustand verschlechterte sich aber mit der Zeit. Daraufhin wurde die Bergrettung Mitterbach alarmiert. Das hatte der 77-Jährige direkt nach seinem Sturz noch abgelehnt. In noch stabilem Zustand wurde er dann vom Roten Kreuz ins Gesundheitszentrum Mariazell gebracht.

Dort verschlechterte sich der Zustand des Patienten allerdings abermals. Da nun der Verdacht auf innere Verletzungen bestand, wurde der Rettungshubschrauber Christophorus 15 angefordert. Dieser flog den Patienten mit dem Verdacht auf schwere innere Verletzungen in das Landesklinikum Amstetten.

(min)