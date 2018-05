Pechsträhne im neuen Strandbad in Pressbaum

2016 wurde mit dem großen Umbau im Strandbad in Pressbaum (Bezirk St. Pölten-Land) begonnen, die Anlage wurde umfunktioniert, völlig umgebaut und auf den neuesten Stand gebracht.

Umfrage Gehen Sie gerne schwimmen? Ja, sehr gerne sogar.

Naja, es geht.

Nein, eher weniger.

Überhaupt nicht.

Ich weiß es nicht.

Seit der großen Eröffnung am 1. Mai 2018 mussten die Tore zum Badevergnügen aber bereits zwei Mal wieder verschlossen bleiben – die Gründe dafür könnten für Gemeinde und Mitarbeiter kaum ärgerlicher sein.

Unwetter, Wasserrohrbruch

Bereits einen Tag nach Eröffnung zog ein schweres Unwetter über Niederösterreich, heftige Regenschauer prasselten dabei auch über Pressbaum nieder, hinterließen in der Außenanlage des Bades Chaos. Den ganzen Tag lang musste aufgeräumt werden, erst am 4. Mai hieß es wieder "Hereinspaziert".

Und jetzt, am 8. Mai, erneut: "Das Strandbad ist leider geschlossen". Der Grund: Ein Wasserrohrbruch im Pooltechnik-Gebäude. Zwei Meter hoch standen die Anlagen unter Wasser, die Florianis mussten pumpen, was das Zeug hält. "Leider wissen wir nicht, wie schnell der Schaden behoben wird", gab das Strandbad-Management nun via Facebook bekannt.

Im Sinne der Gemeinde, Mitarbeiter und Badegäste kann man nun nur hoffen, dass nicht aller "guten" Dinge drei sind.

(nit)