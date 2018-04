Per Helikopter ins Spital: Mäderl (10) von Bus erfasst

Notarzt und Christophorus-Helikopter standen am Montagabend in der Stadtgemeinde Drosendorf-Zissersdorf (Bez. Horn) im Einsatz. Beim Überholen kollidierten ein Bus und ein Mädchen (10) auf dem Fahrrad, das Mädchen wurde in den Graben geschleudert und verletzte sich.

Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht gänzlich geklärt. Der Busfahrer, der beim Unfall keine Passagiere beförderte, gab an, dass er das Mädchen mit ausreichend Sicherheitsabstand und rund 70 km/h überholt habe. Eine Windböe soll das Fahrrad dann erfasst und das Mädchen gegen den Bus gedrückt haben.

Durch die Berührung kam die 10-Jährige ins Schleudern und stürzte. Der Busfahrer (45) eilte dem Mädchen sofort zur Hilfe, verständigte die Rettung und auch die Mutter des Kindes. Das Mädchen wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt vor Ort mit dem Christophorus-Hubschrauber ins Spital geflogen. Ein Alkoholtest beim 45-jährigen Lenker verlief negativ.





(min)