Heiße Suppe! Kind (12) mit schweren Verbrennungen

Schwerer Haushaltsunfall am Stephanitag in Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling): Eine Schülerin erlitt durch eine brennheiße Suppe schwere Verbrennungen am Oberschenkel.

Sofort wurden Notarzt und ÖAMTC-Helikopter angefordert, der Notarzthubschrauber konnte wegen des dichten Nebels aber nicht abheben. Ein Wiener Notarzt-Team versorgte die Zwölfjährige am Unglücksort. Das Mädchen wurde dann per Rettungswagen unter notärztlicher Begleitung ins Wiener SMZ Ost eingeliefert.

(Lie)