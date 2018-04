Pfau! Was macht denn dieser Pfau am Dach?

Es muss nicht immer ein Storch sein! In Klosterneuburg saß am Freitagvormittag ein stolzer Pfau auf dem Dach eines Ferienhäuschens in der Schwarzen Au nahe der Donau.

Der Vogel dürfte - ebenso wie es jedermann und jedefrau es machen würde – das Wetter für einen kleinen Ausflug genützt haben.

(nit)