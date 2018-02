Pisten-Drama: Frau per Heli ins Spital geflogen

Rettungseinsatz am Semmering: Eine junge Schifahrerin war so schwer gestürzt, dass sich die Pistenretter dazu entschieden, rasche Hilfe aus der Luft anzufordern. Die Frau wurde noch auf der Piste notärztlich von der Christophorus 3-Crew versorgt und anschließend per Rettungshelikopter ins Krankenhaus nach Wiener Neustadt geflogen.

Dort wurde sie sofort unfallchirurgisch behandelt. Derzeit sind die ÖAMTC-Retter in Niederösterreich nahezu täglich bei Pistenunfällen im Einsatz und versorgen Freizeitsportler.

(Lie)