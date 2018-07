Bezirk Gmünd 16. Juli 2018 22:42; Akt: 16.07.2018 21:50 Print

Pkw-Lenker (22) krachte in Mauer von Kreisverkehr

Schwerer Unfall am Montag vermutlich wegen Sekundenschlafs. Der Lenker eines Audi A4 knallte in Weitra in die Steinmauer eines Kreisverkehrs.