Pkw brannte direkt vor Kindergarten lichterloh

Aufregung am Freitag gegen 7.30 Uhr morgens – also um die Zeit, in der Eltern ihre Kids langsam in den Kindergarten und (für dieses Schuljahr zum letzten Mal) in die Schule bringen: Direkt vor dem Kindergarten in Schönau an der Triesting im Bezirk Baden ging plötzlich ein Ford in Flammen auf.

Aus noch unbekannter Ursache brach im Motorraum des Wagens Feuer aus, beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen bereits Flammen aus dem Auto.

Der Brand wurde unter schwerem Atemschutz gelöscht, das Auto wurde durch das Feuer stark beschädigt. Verletzt wurde niemand.

