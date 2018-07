Auto drohte nach Unfall mit Insassen abzustürzen

Zu einem spektakulären Verkehrsunfall kam es Sonntag am Semmering (Bez. Neunkirchen) gekommen. Ein Pkw kam auf der Südbahnstraße aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, durchbrach ein Geländer und kam in der Folge fast senkrecht am steilen Abgrund zum Stillstand.

Lediglich Sträucher verhinderten den Absturz. Zwei Personen saßen noch im Wagen und konnten nicht aussteigen, weil sie sonst einen Absturz riskiert hätten. Der Christophorus-Hubschrauber wurde angefordert, kreiste bereits über dem Unfallort, konnte schließlich aber dank der Feuerwehr ohne Patienten zurückfliegen.

Denn die konnten zuerst den Wagen mit einer Seilwinde gegen den Absturz absichern und beide Personen aus dem Wagen retten.

Diese wurden im Anschluss von der Rettung betreut und die Feuerwehr zog das Auto zurück auf die Straße.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(min)