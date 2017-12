Pkw gegen Gasthaus: Toter war Familienvater

Mit voller Wucht war ein Lenker (45) am Christtag gegen einen Stromverteiler und die Fassade eines Gasthauses in Himberg (Bezirk Bruck an der Leitha) geprallt. Trotz sofortiger Rettungsaktion kam für den 45-Jährigen jede Hilfe zu spät ("Heute" berichtete).

Die Ermittlungen der Polizei sind mittlerweile abgeschlossen, es wird keine Obduktion geben. Traurig: Der 45-Jährige hatte Nachwuchs. Ein Akutteam und die Polizei überbrachte der Familie die erschütternde Nachricht, im Ort Himberg herrscht Betroffenheit.

(Lie)