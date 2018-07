Pkw gegen Rad: Schüler in Graben geschleudert

Am Dienstagabend war ein Schüler (12) mit seinem Fahrrad auf dem Güterweg Froschau im Bezirk Gmünd unterwegs. In einem Kreuzungsbereich konnte der Teenager das Fahrrad nicht anhalten, stieß gegen den Pkw eines 61-Jährigen. Der Schüler wurde in den Straßengraben geschleudert und blieb verletzt liegen.

Binnen kurzer Zeit waren Rettung und Polizei am Unglücksort. Der verletzte Bursche wurde ins Krankenhaus Zwettl gebracht, der Autolenker war nicht alkoholisiert.

(Lie)