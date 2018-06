Pkw gemietet und nach Serbien gebracht: Haft

Endstation Anklagebank für zwei Bosnier (41, 33) am Donnerstag: Der 41-Jährige suchte auf willhaben.at nach geeigneten Mietfahrzeugen, mietete die Wagen unter falschem Namen und falschem Ausweis. Dann hinterlegte der Bosnier einige Hundert Euro Kaution.

Richterin Lydia Rada (Bild: privat) Richterin Lydia Rada (Bild: privat)

Dann übergab der 41-Jährige das Fahrzeug an den 33-Jährigen, der brachte das Auto nach Serbien und übergab die Fahrzeuge an den Bandenchef. Fünf Pkw (Ford Transit, zwei VW Multivan T5 und T6, zwei Iveco) wurden dann in Serbien "überarbeitet". Schadensumme 107.000 Euro. Die Tatorte: Bezirk Mistelbach, Rainbach (OÖ), zwei Mal Graz und Tribuswinkel (Baden).

Haftstrafen

Beim Prozess am Donnerstag waren die beiden Angeklagten voll geständig. Die Urteile von Richterin Lydia Rada: 24 Monate teilbedingt (davon acht Monate unbedingt) für den 33-Jährigen, 30 Monate bedingt für den 41-Jährigen (nicht rechtskräftig).

(Lie)