Pkw kracht gegen Baum und fängt Feuer

Spektakulärer Unfall, der schnell tragisch hätte ausgehen können in Mistelbach am Sonntagnachmittag: Ein Pkw-Lenker verlor in der Grubenmühlstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Straße ab und donnerte gegen einen Baum.

Wenige Augenblicke später fing der Wagen auch noch Feuer. Die verletzten Insassen konnten sich im letzten Moment aus dem VW retten, sie mussten vom Notarzt-Team des Roten Kreuzes versorgt werden.

Nach ersten Löschversuchen mit Handfeuerlöschern durch die Florianis aus Ebendorf, rückten auch die Silberhelme der Wehr aus Mistelbach-Stadt an. Der Pkw wurde unter schwerem Atemschutz gelöscht und anschließend per Kran von der Straße gebracht.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(nit)