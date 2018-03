Pkw kracht in Holzstoß: Heli landet auf der S5

Großeinsatz für die Rettungskräfte auf der Stockerauer Schnellstraße (S5) am Freitag: Eine junge Lenkerin verlor bei Utzenlaa (Gemeinde Königsbrunn am Wagram im Bezirk Tulln) plötzlich die Kontrolle über ihren Fiat, kam ins Schleudern und bog in die Botanik ab. Der Wagen durchschlug den Wildschutzzaun der Schnellstraße und krachte frontal gegen einen Stoß an Baumstämmen.

Die junge Frau sowie ihr Beifahrer wurden so lange von Ersthelfern versorgt, bis das Team des Roten Kreuzes am Unfallort eintraf.

C2 auf S5

Weil der Beifahrer starke Schmerzen hatte und auch Wirbelsäulenverletzungen nicht ausgeschlossen werden konnten, forderte man den Rettungshubschrauber "Christophorus 2" nach, der am Pannenstreifen der S5 landete. Der Verkehr wurde zwischenzeitlich über die zweite Fahrspur vorbeigeleitet.

Die Feuerwehr Utzenlaa kümmerte sich um das Unfallwrack und unterstützte die Rettungsmaßnahmen. Die beiden Verletzten wurden in Spitäler gebracht.

(nit)