Pkw krachten zusammen: Eine Tote und ein Verletzter

Ein Pkw war aus noch bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn abgekommen und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Neben dem Rettungswagen St.Peter/Au wurden zusätzlich der Rettungswagen aus Haag, der Notarzthubschrauber Christophorus 15, das Notarzteinsatzfahrzeug Amstetten und der Bezirkseinsatzleiter Amstetten zum Einsatzort alarmiert,

Für eine Fahrzeuglenkerin (28) kam jede Hilfe zu spät, der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Der zweite Patient, ein Mann (28), wurde aufgrund seiner schweren Verletzungen mit dem Notarzthubschrauber ins Unfallkrankenhaus Linz geflogen.

Neben dem Rettungsdienst (8 Sanitäter und 2 Notärzte) standen auch die Freiwillige Feuerwehr Wolfsbach und FF Meilersdorf sowie die Polizei im Einsatz.

Laut Landespolizeidirektion war die Fahrzeuglenkerin mit dem von ihr gelenkten Pkw auf die Gegenfahrbahn gekommen, wobei sie frontal mit dem von dem 28-Jährigen gelenkten Pkw zusammenstieß.

Die Fahrzeuglenkerin erlitt dabei tödliche Verletzungen, denen sie noch an der Unfallstelle erlag. Der 28-Jährige wurde nach Erstversorgung durch zwei Notärzte mit dem Notarzthubschrauber C 15 mit lebensbedrohlichen Verletzungen in das UKH Linz geflogen.

