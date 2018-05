Niederösterreich 06. Mai 2018 09:14; Akt: 06.05.2018 10:26 Print

Pkw verriegelte sich von selbst: Baby eingesperrt

Rettungsaktion in Zell/Ybbs bei Waidhofen an der Ybbs: Ein Kleinkind saß in einem Pkw fest, ÖAMTC, Feuerwehr und Polizei rückten aus.