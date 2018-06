Plumps! Baby-Turmfalke aus Nest gestürzt

Turmfalken bauen ihre Nester entweder in Felsnischen, brüten in Second-Hand-Homes oder in Nistkästen. Bei diesem kleinen Racker war das Heim in Persenbeug-Gottsdorf im Bezirk Melk wohl etwas zu schmal, der Baby-Turmfalke plumpste aus dem Nest und stürzte zu Boden.

Da man den Kleinen nicht mehr zurücksetzen konnte, wurde er in die Eulen- und Greifvogelstation nach Haringsee (Gänserndorf) gebracht, wo er jetzt liebevoll von einem Ammenpärchen aufgepäppelt wird.

