Polen-Duo knackt Optiker: 1,16 Millionen Euro Beute

Eine Serie von Einbrüchen in zwölf Optikergeschäfte in den Bezirken Hollabrunn, Bruck an der Leitha, Mistelbach, Tulln, Zwettl und Gmünd endet für zwei Polen (32, 46) auf der Anklagebank. Das Duo hat bei den Coups laut Anklage vor allem Brillen und optische Geräte um rund zwei Millionen Euro erbeutet.

Aus zwölf wurden acht Einbrüche

Vor Gericht zeigten sich die Osteuropäer ziemlich zäh, gaben nur das zu, was wirklich nachzuweisen war. Von den zwölf Coups blieben nur acht Einbrüche über. Der erste davon: am 31. Juli 2014 in Hollabrunn. Beute: rund 1.300 Brillen, 300 Sonnenbrillen sowie technische Geräte. Wert: 124.000 Euro. Letzter der acht Coups: am 30.11. 2017 in Schwechat. Beute: Brillen, Sehhilfegestelle, diverse optische Geräte um 180.000 Euro.

Nichtigkeitsbeschwerde, Berufung

Urteile: Zwei bzw. drei Jahre Haft für die beiden Angeklagten. Die Polen meldeten Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung an. Die Urteile sind damit nicht rechtskräftig.

(Lie)