Polizei-Heli holt Wanderer in Not vom Berg

Unangenehmer Zwischenfall für einen Freizeitsportler am Samstag am Preintalersteig an der Rax: Der Mann war gerade beim Abstieg, als er sich verirrte, vom Weg abkam und nicht mehr weiter wusste.

Dem Wanderer, der die Orientierung verloren haben dürfte, blieb nichts anderes übrig, als die Bergrettung um Hilfe zu bitten. Das Problem: Aufgrund der ungenauen Standortbeschreibung wussten auch die Retter nicht genau, wo sie eigentlich hin müssen, weshalb die Flugpolizei nachalarmiert wurde.

Such-Rundflug

Während des Anflugs der Libelle (Anm.: Hubschrauber des Innenministeriums), bereitete die Bergrettung einen Zwischenlandeplatz im Großen Höllental vor, die Exekutive suchte den Mann schließlich aus der Luft und konnte ihn nach kurzem Rundflug orten. Mittels Taubergung wurde der unverletzte Wanderer schließlich aus der Felswand geborgen.

(nit)