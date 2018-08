Polizei parkt vor Geschäft: Räuber entkam dennoch

Slapstick-Hatz im Bezirk Melk: Die Polizei war schon am Tatort, ein Krimineller konnte nach einem räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt in St. Leonhard (Melk) trotz sofortiger Verfolgung und dem Einsatz eines Helikopters und Suchhundestaffeln entkommen.

Der Täter hatte Kosmetikartikel gestohlen, vor der Kassa fiel ihm eine Zahnpastatube heraus, die Kassierin packte den Mann am Arm, er stieß sie weg und rannte davon.

Die Polizei, die direkt vor dem Geschäft parkte (und womöglich einkaufen gehen wollte), nahm sofort die Verfolgung auf. Beamte rannten dem Räuber hinterher, Verstärkung mit Helikopter und Hundestaffeln kam, dennoch konnte der Gauner durch einen Fluss (Anm.: die Mank) flüchten – die Großfahndung mit zahlreichen Einsatzkräften nach dem Zahnpasta-Dieb verlief negativ.

"Ist sicherlich nicht ganz optimal gelaufen für uns. Laut meiner Info kam der Streifenwagen beim Supermarkt zufällig vorbei und stand deshalb vor dem Geschäft", so ein Beamter zu "Heute".

(Lie)