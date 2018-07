Baden 24. Juli 2018 09:56; Akt: 24.07.2018 10:33 Print

Polizei wunderte sich über offene Tür: Dieb im Inneren

An die (zumindest aus seiner Sicht) falschen Polizisten geriet ein Dieb (36) in der Nacht auf Dienstag in Baden. Sie erwischten ihn auf frischer Tat.