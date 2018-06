Polizeieinsatz: Mann (32) verletzte Zahnarztgattin

Weil niemand sein Datenblatt ausfüllte, begann der amtsbekannte Afrikaner die Gattin des Mediziners zu beschimpfen („Bitch“), knallte seine ecard hin und verließ die Ordination.

Laut „NÖN“ ging die Frau dem 32-Jährigen nach, um ihm die ecard zurückzugeben. "Ich ging ihm in Richtung Sozialzentrum nach. Als er verweigerte, die ecard entgegenzunehmen, legte ich sie ihm auf den Boden und ging", so die Zahnarztgattin, die als Assistentin in der Praxis tätig ist, zur "NÖN".

Plötzlich soll der 32-Jährige der Frau nachgelaufen sein. Vor der Praxis drückte der Gambier die Frau an die Wand, verletzte sie am Arm. Ein Rotkreuz-Mitarbeiter, der zufällig die Szenerie verfolgte, half der Frau, die in die Praxis flüchten konnte.

Die alarmierte Polizei konnte den Mann nahe des Bahnhofs anhalten – Anzeige. Das Arztpaar will nun eine Kamera installieren.

(red)