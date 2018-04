Polizisten reanimierten Mann nach Airport-Crash

Am Steuer erlitt ein 73-Jähriger am Flughafen Wien-Schwechat einen Herzinfarkt, krachte in ein Parkhaus – "Heute" berichtete. Dass der Mann heute noch lebt, verdankt er Anita und Reinhold von der Schwechater Stadtpolizei.

Die beiden verrichteten gerade ihren Dienst am Airport als der Unfall passierte. Die beiden schalteten sofort und machten alles richtig. Gemeinsam mit einem Zeugen begannen sie sofort mit der Reanimation und retteten dem 73-Jährigen so das Leben.

Der Verletzte wurde dann in Begleitung des Notarztes via Christophorus 9-Hubschrauber ins Eisenstädter Spital geflogen. Zunächst war sein Zustand kritisch, mittlerweile ist er aber wieder auf dem Weg der Besserung.

(min)