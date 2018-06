Polizisten retten 63-Jährigem das Leben

Erst im vergangenen März war Inspektor Nikolaus H. von der Dienststelle in Klosterneuburg zur richtigen Zeit am richtigen Ort und sprintete in Zivil einem Dieb hinterher. Jetzt wurde er gemeinsam mit Aspirant Markus H. zum Lebensretter.

Was war passiert?

Am Donnerstag gegen halb neun Uhr morgens bemerkten die beiden einen 63-Jährigen, der vor einem Supermarkt im Stadtgebiet von Klosterneuburg auffällig zu wanken begann. Plötzlich sackte er zusammen, blieb reglos am Boden liegen. Die Polizisten eilten umgehend zu dem Mann und mussten feststellen: Das muss jetzt schnell gehen – Herz-Kreislauf-Stillstand – keine Vitalzeichen.

Sofort begannen sie mit der Reanimation, schlugen bei der Rettung Alarm. Nach rund 30 Sekunden dann erste Erfolge: Der 63-Jährige begann wieder regelmäßig zu atmen.

Bis zum Eintreffen der Rettung wurde der Mann versorgt und anschließend vom Team des Roten Kreuzes ins Spital nach Tulln gebracht.

(nit)