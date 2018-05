Pop-Ikone Nena heizt auf der Brunner Wiesn ein

Die Brunner Wiesn ist das größte Oktoberfest Niederösterreichs. 2018 steigt sie von 7. bis 29. September – mit jeder Menge Bier, Brez'n und ... Nena!

Das Festzelt am Areal des Campus21 in Brunn am Gebirge (Mödling) wird heuer von der deutschen Pop-Ikone gerockt!

40-jähriges Bühnenjubiläum

40 Jahre lang steht die junggebliebene Sängerin – sie ist mittlerweile 58 Jahre alt – bereits auf der Bühne, im Zuge ihrer "Nichts Versäumt Tour 2018" wird sie am 11. September ihre bekanntesten Hits – darunter "99 Luftballons", "Irgendwie, irgendwo, irgendwann" und "Liebe ist" – schmettern.

Weitere Infos: http://www.brunner-wiesn.at/

(nit)