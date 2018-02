Post-Auto rutschte ab und drohte umzustürzen

Da halfen auch die Schneeketten nichts, diese Lieferadresse war für die Post am Mittwoch einfach nicht erreichbar. Eine steiles Stück Straße im Wald wurde einem Zusteller zum Verhängnis. Wegen des Schnees rutschte das Post-Auto von der Straße in Böschung hinunter und drohte umzukippen.

So weit kam es aber nicht. Die Feuerwehr war rechtzeitig zur Stelle und holte das Auto mit Hilfe eine Seilwinde zurück auf die Straße. Der Einsatz war in nicht ganz einer Stunde wieder beendet, verletzt wurde niemand. Ob am Mittwoch in der Kirchberger Schwerbachgegend alle ihre Post bekommen haben, ist allerdings nicht bekannt.

(min)