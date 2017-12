Preiserhöhung Zigaretten: Andere Marken ziehen nach

Philip Morris (Marlboro, Chesterfield) hatte erst mit 18. Dezember die Preise erhöht ("Heute" berichtete), dann zog Imperial und JT (Davidoff, Gauloises, John Player, West, Stuyvesant, American Spirit, Camel, Benson Hedges, Hobby, Falk, Dames, Memphis, Smart, Winston und Meine Sorte) nach und verkündete eine Preiserhöhung um 20 Cent mit 8. Jänner ("Heute" berichtete ebenfalls).

Umfrage Zigaretten werden wieder erhöht - was sagen Sie dazu? Eine absolute Frechheit ist das!

Naja, zwei Erhöhungen in einem Jahr ist schon heftig.

Ist mir egal.

Ich bin Nichtraucher und daher ist mir das egal.

Ich bin zwar Nichtraucher, aber finde es dennoch nicht OK.

Jetzt zieht BAT nach

Ab 19. Jänner hebt nun auch BAT (British American Tobacco) die Preise pro Packung um 20 Cent an. Betroffen sind dabei die beliebten Sorten wie Lucky Strike, Parisienne oder Pall Mall. Ein St. Pöltner Trafikant dazu: "Im April 2018 wird die Tabaksteuer erhöht. Also erhöhten die Tabakkonzerne die Preise schon vor April, um eine höhere Gewinnspanne zu haben. Das war leider so zu erwarten."

Es ist die zweite Erhöhung im Jahr 2017, erst mit April wurden die Preise um 20 Cent/Packung angehoben.

(Lie)