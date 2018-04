Pressbaum: Radarbox mit Böller zerstört

Mit einem Böller wollten unbekannte Täter das Radargerät in der Dürrwienstraße in Pressbaum (Bezirk Sankt Pölten-Land) in die Luft sprengen. Die Radarbox wurde durch die Explosion des Knallkörpers schwer beschädigt.

Der Besitzer der Radarbox, die Gemeinde, konnte nur noch Anzeige wegen Sachbeschädigung bei der Exekutive machen. Die Ermittlungen der Polizei sind im Laufen.

(Lie)