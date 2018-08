Prügelei bei Stadtfest forderte drei Verletzte

Dicke Luft und in der Folge Lippen am Stadtfest in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) am Wochenende: Am Samstagabend kam es zu einem Streit, drei Teenager ließen daraufhin die Fäuste sprechen.

Umfrage Gehen Sie gerne aufs Stadtfest, Feuerwehrheurigen, usw.? Na klar, jedes Jahr.

Ja, ab und zu.

Ganz selten.

Nie.

Polizeibeamte mussten die drei Streithähne trennen, doch trotz Verletzungen beruhigten sich die Gemüter der Halbstarken nicht. „Sie verhielten sich uns gegenüber äußerst aggressiv und unkooperativ. Wir mussten schließlich die Festnahme aussprechen", berichtet ein Polizist.

Das uneinsichtige Trio, alle drei leicht verletzt, wurde medizinisch versorgt und musste in die Arrestzelle. Der Journalstaatsanwalt entschied: Anzeige auf freiem Fuß.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Lie)