Prügelei in Stein: Häftlinge waren völlig betrunken

Dicke Luft hinter den dicken Mauern von Stein - zwei Haflinger gerieten im Rausch aneinander und schenkten sich gegenseitig ein. Ein 39-jähriger Insasse erlitt dabei schwere Kopfverletzungen, musste mit der Rettung ins Spital gebracht. Die Beamten baten daraufhin die fünf Beteiligten zum Alkotest - Ergebnis: 0,17 bis 1,2 Promille. Der Schwerverletzte dürfte sogar noch mehr als 1,2 Promille gehabt haben (Anm.: die Rede war von 2 Promille, aber es war aufgrund der Schwere der Verletzung kein Alkotest möglich).

Die Insassen dürften ihren Alkohol selbst erzeugt haben – - sogenannter "Pomatschka; aus Obst, das täglich an die Häftlinge verteilt wird bzw. bei der Ausspeise zu kaufen ist. Durch den Gärprozess kann der Fusel recht einfach erzeugt werden, ein in Gefängnissen nicht ungewöhnlicher Prozess. Zu unterbinden ist das für die Beamten nur schwer.



Drakonische Strafen

Anstaltschef Christian Timm dazu: "Missbräuche des Wohngruppenvollzuges in dieser Form sind sehr selten. Und damit das auch so bleibt, wurde drakonisch durchgegriffen."



Daher wurde Strafanzeige erstattet - damit drohen Zusatzhaftstrafen. Überdies wurden hausinterne Ordnungsstrafen verhängt, die Gefangenen in andere Abteilungen oder Strafhäuser verlegt und Einschränkungen des Wohngruppenvollzuges vorgenommen.

Übrigens: Auch Promi-Häftling Helmut O. (Anm.: Giftpralinen-Anschlag) hatte vor zehn Tagen eine Auseinandersetzung mit einem Mithäftling. Dabei kam auch ein Buttermesser zum Einsatz. Es setzte ebenfalls Strafanzeigen.

