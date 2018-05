Pummeliger Igel blieb in Gartenzaun stecken

Immer dieser böse Winterspeck! Sein Körperumfang und das Stachelkleid gepaart mit einem Gartenzaun wurden Mittwochmorgen einem herzigen Igerl in Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) zum Verhängnis.

Der Vierbeiner wollte gerade durch die Kleingärten spazieren, verschätzte sich aber etwas und blieb aber am Weg in einem Gartenzaun stecken. Eine aufmerksame Passantin, die gerade mit ihrem Hund Gassi ging, bemerkte das verzweifelte Tier und holte die Feuerwehr zu Hilfe.

Mit Bolzenschneider befreit

Die alarmierten Florianis rückten mit einem Bolzenschneider an, zwickten vorsichtig die Metallstäbe um den Igel auf und befreiten den kleinen Racker so aus seiner Zwickmühle. "Unbeschadet setzte der Igel seinen Weg in den Kleingärten fort", berichten die Helfer.

(nit)