Niederösterreich 31. Dezember 2017 02:21

Rabenstein: Wohnhaus mitten im Ort in Vollbrand

Groß-Alarm für die Feuerwehren in der Nacht auf Sonntag in Rabenstein (Bez. St. Pölten): Ein Wohnhaus stand in Flammen.