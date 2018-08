Radar: 130 Raser an nur einem Vormittag geblitzt

Ungeliebte Post flattert bald bei zahlreichen Fahrzeuglenkern, die das Tempolimit in der Brauhausstraße in Schwechat-Rannersdorf nicht ganz so ernst nahmen, ins Haus: An nur einem Vormittag wurden 130 (!) Raser geblitzt.

Zwei Personen schrammten dabei nur knapp am Führerscheinentzug vorbei: Der schnellste Pkw wurde mit 96 km/h gemessen, das schnellste Motorrad mit 97 km/h. Wohlgemerkt: Der Streckenabschnitt, in dem geblitzt wurde, ist eine 50er-Zone. Es wird also teuer.

Auch die Polizei wundert sich über die vielen Bleifüße, immerhin ist die Strecke dafür bekannt, dass die Exekutive dort oft kontrolliert. Ein Beamter zu "Heute": "Echt ein bemerkenswertes Ergebnis, dafür, dass wir dort regelmäßig stehen."

