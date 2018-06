Radarboxen gesprengt: Junge Täter geschnappt

Mit den Resten vom Silvesterfeuerwerk 2017 und Böllern aus Tschechien hatte ein 18-Jähriger aus dem Bezirk St. Pölten noch einigen Unfug vor: Von Ende 2017 bis 17. Juni 2018 sprengte er damit zwei echte Radarboxen, zwei Radarbox-Attrappen und einen Briefkasten im Bezirk Baden und Sankt Pölten-Land.

Dabei waren auch noch andere junge Männer (18, 18, 19) unmittelbar dabei oder saßen bei der Sprengung im Täterfahrzeug. Mit den Böllern wurde ein Schaden von rund 20.000 Euro angerichtet.

Quartett angezeigt

Am 17. Juni wurde der Täter schließlich bei der Beschädigung einer Radarbox in Pressbaum durch spezielle Überwachungsmaßnahmen der Polizei ausgeforscht. Der 18-Jährige zeigte sich geständig, bei einer Nachschau in der Wohnung des Verdächtigen wurden auch geringe Mengen an Cannabisprodukten bzw. -zubehör gefunden. Auch die drei Komplizen zeigten sich geständig. Alle vier Verdächtigen wurden auf freiem Fuß angezeigt.

(Lie)