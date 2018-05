Radarfalle: 20 Taxler in nur zwei Stunden geblitzt

Zwei Stunden lang wurden am Samstag in Wr. Neustadt auf der Grazer Straße Geschwindigkeiten gemessen. Insgesamt 250 Autofahrer wurden ins Visier genommen. Davon waren 70, also mehr als jeder Vierte, zu schnell. Besonders beachtlich: Unter den 70 Temposündern waren gleich 20 Taxis.

Für die Wr. Neustädter Polizei nichts ungewöhnliches, bestätigt einer der Beamten gegenüber den "NÖN". Taxifahrer gehören in der "Allzeit Getreuen" zu den treuesten Kunden der Polizei. Im Rahmen der Kontrollen wurden auch vier Scheine (vorübergehend) abgenommen. Drei Lenker wurden mit 96 km/h geblitzt, einer gar mit 119 km/h.

(min)