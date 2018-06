Radargerät mit Molotov-Cocktail beschossen

Um 2.24 Uhr ging am Donnerstag in der Nacht ein Notruf bei der Feuerwehr Mödling ein. "In der Brühler Straße brennt das Radargerät", so die Meldung. Vor Ort brannte es zwar nicht mehr, rund um das Radar lagen aber haufenweise Glassplitter und ein noch glühender Flaschenhals.

Die Beweismittel wurden von der Polizei gesichert, man kann davon ausgehen, dass jemand eine Brandbombe auf das Gerät geworfen hatte. Die dürfte ordentlich Flammen produziert haben, schaffte es aber nicht, das Radar tatsächlich in Brand zu stecken.

Bis auf ein paar Rußflecken wurde das Gerät laut "NÖN" nicht beschädigt und dürfte noch einsatzbereit sein. Die Polizei sucht jetzt nach dem bislang unbekannten Täter.

(min)