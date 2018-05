Radlerin gegen Biker: Frau starb jetzt im Spital

Trotz einer Notbremsung hatte der Biker (39) den Zusammenprall mit einer 73-jährigen Radfahrerin in Göstling (Scheibbs) am Feiertag nicht verhindern können. Wie berichtet wurde der 39-Jährige dabei verletzt, die 73-Jährige wurde per Helikopter ins Linzer Kepler-Klinikum geflogen.

Die Ärzte kämpften aufopferungsvoll um das Leben der Frau aus dem Bezirk Gmunden (Oberösterreich). Doch die Verletzungen der Frau waren zu schwer, sie starb im Krankenhaus.

(Lie)