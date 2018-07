Rätsel für Ermittler: Teurer A7 vor Haustüre gestohlen

Direkt vor der Haustüre hatte ein Mann im Bezirk Mödling seinen Audi A7 am Montagabend zuletzt gesehen, als am Dienstag in der Früh aufwachte, war das noch recht neue Auto einfach weg. Der Schaden: 35.000 Euro.

Das Ungewöhnliche an der Sache dabei ist, dass die Schlüssel noch alle da sind. Einen neuen Audi zu knacken ist selbst für die erfahrensten Autodiebe nur schwer zu bewerkstelligen. Der Diebstahl wurde bei der Polizei angezeigt, die ermittelt jetzt.

(min)