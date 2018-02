Rätsel um Wasserleiche in der Donau: Identität unklar

In der Donau beim Kraftwerk Wallsee (Amstetten) an der Grenze NÖ und OÖ wurde am Montag eine Wasserleiche gefunden.

Kraftwerksmitarbeiter hatten den toten Körper im Wasser entdeckt und die Einsatzkräfte verständigt.

Laut Exekutive ist die Identität noch unklar. Ebenfalls noch nicht fest stehen die Umstände, ob es sich um ein Verbrechen, einen Unfall oder Selbstmord handelt. Eine Obduktion wurde angeordnet, diese soll Aufschlüsse geben.

(red)