Rapidlauf: Fünf Startplätze und T-Shirts gewinnen

Bereits zum siebten Mal findet am 18. Mai der Rapidlauf rund um das Ernst-Happel-Stadion im Wiener Prater statt. Spieler und Fans laufen dabei für den guten Zweck. Der Erlös geht an das Projekt "Kinderzukunft - die Rapid-Familie hilft", gemeinsam mit der Volkshilfe werden dabei armutsbetroffene Kinder und Jugendliche in Österreich unterstützt.

Beim Lauf selbst steht dann vor allem das Miteinander und der Spaß im Vordergrund. Rapid und "Heute" verlosen fünf Startplätze (normale Startgebühr 20 Euro), zusätzlich gibt es für jeden Gewinner ein lässiges T-Shirt aus dem Fanshop, standesgemäß in Grün mit großem Rapidwappen!

So bist Du dabei

Mitmachen ist ganz einfach: Sag uns unter dem Facebook-Beitrag zum Gewinnspiel die Größe, die das T-Shirt haben soll und du bist bei der Verlosung dabei. Das Gewinnspiel läuft bis Donnerstag, 10. Mai. Die Gewinner werden per Facebook-Nachricht verständigt. Das T-Shirt gibts per Post, Startnummer und Starterpaket können vor Ort beim Rapidlauf abgeholt werden.

