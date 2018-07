Rasend vor Eifersucht: Mann droht Frau mit Axt

Offensichtlich oder zumindest offenbar gebrochen, geständig und geläutert zeigte sich ein Waldviertler mit Geburtsort im Süden Niederösterreichs jetzt auf der Anklagebank am Landesgericht Krems.

Nachdem er eine SMS mit dem Inhalt, seine Freundin würde ihn betrügen, erhalten hatte, tickte der 20-Jährige völlig aus: Rasend vor Wut demolierte er ihren Passat und ihr Tablet, griff dann zur Axt, holte damit immer wieder aus, drohte ihr mit dem Tod und versetzte sie damit in Panik.

Nebenbei sie erwähnt: Auch Drogen hatte der Angeklagte aus Tschechien geschmuggelt und in Niederösterreich an diverse Abnehmer verkauft.

Schwere Kindheit zog nicht

„Ich hatte so eine schwere Kindheit, keiner mag mich, ich war schon im Gefängnis und deshalb halten mich alle für einen schlechten Menschen. Aber jetzt mache einen Entzug und bitte um eine letzte Chance“, jammerte der sechsfach vorbestrafte 20-Jährige beim Prozess. Der Richter konterte unbeeindruckt: „Sie hatten genug Zeit, sich Hilfe zu suchen, saßen im Gefängnis und wurden drei Mal bedingt entlassen. Jetzt können Sie hinter Gittern Hilfe in Anspruch nehmen.“

Das Urteil: 20 Monate unbedingte Haft plus Widerruf einer zweimonatigen bedingten Haftstrafe – in Summe also 22 Monate gesiebte Luft für den 20-Jährigen. Der Richterspruch ist allerdings noch nicht rechtskräftig.

(Lie)