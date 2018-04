Raser mit 212 km/h auf der Südautobahn geblitzt

Need for Speed im Bezirk Neunkirchen: Früh am Morgen führten die Beamten der Autobahnpolizei am Donnerstag Radarmessungen auf der A2 bei Breitenau wurde dabei ein Raser in Richtung Wien geblitzt.

Der Lenker, oder möglicherweise auch die Lenkerin, rechnete wohl nicht damit, dass die Polizei so früh schon aus den Federn ist und rauschte mit 212 km/h am Radar vorbei. Erlaubt wären 130 km/h gewesen. Die Polizei erstattete Anzeige, das Fahrzeug hatte ein Grazer Kennzeichen.

(min)