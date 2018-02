Rassismus & Hetze als Thema in nö. Schulen

Im zweiten Semester des heurigen Schuljahres in NÖ sollen die Themen Rassismus, Verhetzung, Antisemitismus und Ausgrenzung fächerübergreifend aufgearbeitet werden, um Kinder zu sensibilisieren.

In einem Brief wandte sich Landesschulrats-Präsident Johann Heuras nun an alle Direktoren der niederösterreichischen Schulen und wies das Lehrpersonal an, die Problematik in Teams anzusprechen und fächerübergreifende Maßnahmen zu setzen, um "derartigen Tenzenden entgegenzuwirken und vorzubeugen".

"Friede, Freiheit und Demokratie sind die Fundamente unseres Wohlstandes und müssen nachhaltig auch für die Zukunft abgesichert werden. Rassismus, Verhetzung, Antisemitismus und Ausgrenzung dürfen dabei keinen Platz finden", so Heuras in dem Schreiben.

(nit)